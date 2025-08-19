Пензенский подросток продавал в Telegram вредоносную программу

19.08.2025 | 14:29

В Пензенской области 18-летнего юношу подозревают в распространении вредоносной компьютерной программы.

По данным следствия, в период с мая по октябрь 2024 года он, будучи несовершеннолетним, продавал через Telegram приложение для подмены транзакций и последующего хищения криптовалюты, сообщила старший помощник регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Сотрудники ФСБ выявили незаконные операции, после чего в отношении молодого человека возбудили уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - уточнили в пресс-службе областного УФСБ России.

Ведется закрепление доказательственной базы.