В Пензе глава агропромышленного холдинга заподозрен в мошенничестве

29.08.2025 | 17:54

В Пензе председателя совета директоров «Областного агропромышленного холдинга» и его соучастников подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в августе прошлого года председатель организовал процесс реализации древесины в обход счетов холдинга.

Он «ввел в заблуждение собственника (акционера) относительно породного состава и стоимости древесины, продавая деловую древесину под видом тонкомерной», пояснили в региональном СУ СКР.

Своими действиями мужчина причинил организации и акционеру - Министерству государственного имущества Пензенской области - ущерб не менее чем на 3 млн рублей.

В схеме, помимо председателя, участвовали еще 4 человека, среди которых были и сотрудники предприятия.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.