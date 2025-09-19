Появилось видео с места смертельного ДТП в Мокшанском районе

19.09.2025 | 17:05

СУ СКР по Пензенской области опубликовало видео с места трагического ДТП на трассе М-5 в Мокшанском районе, в котором погибли 3 человека.

Авария произошла в 5:00 на 604-м километре дороги, недалеко от поселка Мирного. Столкнулись пассажирский автобус Москва - Кузнецк под управлением 54-летнего шофера и «Лада-Калина» с 22-летним водителем.

Молодой автомобилист и 2 его пассажира, юноши 17 и 18 лет, скончались на месте от полученных травм. Их тела из искореженной машины достали спасатели.

Медики госпитализировали водителя автобуса и его пассажирок - 42-летнюю женщину и 22-летнюю девушку.

По факту ДТП возбудили уголовное дело.

«Будут исследованы техническое состояние легковой автомашины и автобуса, следовавшего по маршруту, условия его эксплуатации и обстоятельства, способствовавшие ДТП», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.