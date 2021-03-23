Забивший друга топором земетчинец утверждал, что не хотел его смерти

23.03.2021 | 17:45

Земетчинский суд вынес приговор 57-летнему жителю райцентра, который убил топором приятеля и едва не зарезал сожительницу.

Вечером 26 августа земетчинец и его 68-летний приятель выпивали в доме старшего из них. Оба сельчанина бывали в местах лишения свободы, младший освободился в феврале 2020 года. Вспоминая о проведенном в колонии времени, собутыльники поругались, и на голову хозяина не меньше пяти раз обрушился обух топора. Пожилой мужчина погиб.

Утром 1 сентября пьяный земетчинец поссорился со своей сожительницей в ее квартире. Он взял кухонный нож и ударил женщину в грудь.

Впоследствии преступник заявил, что хозяин дома первым схватился за оружие, но ему удалось отобрать топор и он, обороняясь, несколько раз ударил собутыльника обухом, однако убивать его не хотел.

Нападение на сожительницу сельчанин объяснил ее упреками. Он утверждал, что женщина предъявила ему претензии, что он нигде не работает и не приносит в дом денег, а затем потребовала, чтобы он покинул ее квартиру. Подсудимый уверял, что женщина приставила нож к его груди и пообещала зарезать, а когда он начал вырывать из ее рук опасный предмет, сама ударила себя в грудь.

Суд отменил условное осуждение земетчинца и присоединил к новому приговору. В итоге виновный проведет 11 лет в колонии особого режима.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Земетчинского районного суда.