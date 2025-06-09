15 ударов ножом: пензенец напал на мужчину после сообщений от дочери

09.06.2025 | 20:23

В Пензе вступил в силу приговор 31-летнему горожанину, которого признали виновным в покушении на убийство сожителя бывшей жены.

22 января прошлого года мужчина получил от дочери голосовые сообщения, в которых она жаловалась, что отчим заставляет ее делать уроки. Пьяный отец решил разобраться.

«Вооружившись ножом, он направился по месту проживания потерпевшего. Неожиданно зайдя в квартиру, злоумышленник нанес безоружному человеку не менее 15 ударов ножом в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

После этого он забрал дочь, на глазах которой все происходило, и скрылся.

Пострадавший выжил благодаря активному сопротивлению при нападении и своевременно оказанной медицинской помощи.

На суде пензенец заявил, что не собирался убивать сожителя бывшей жены, однако наличие прямого умысла было доказано. Его приговорили к 8 с половиной годам колонии строгого режима, взыскав 300 000 рублей в пользу потерпевшего в счет компенсации морального вреда.

«На приговор суда первой инстанции защитник подал апелляционную жалобу, которую судебная коллегия по уголовным делам оставила без изменения», - уточнили в Пензенском областном суде.