В Земетчине воспоминания о колонии довели пенсионера до гибели

29.09.2020 | 10:38

57-летнего жителя Земетчина обвиняют в убийстве 68-летнего знакомого.

По данным следствия, в конце августа мужчины встретились в рабочем поселке Земетчино, купили спиртное и пошли домой к старшему из товарищей, где устроили застолье.

Оба приятеля бывали в местах лишения свободы, младший освободился в феврале 2020 года. Вспоминая о проведенном в колонии времени, собутыльники поругались.

«Со слов злоумышленника, хозяин дома первым взял в руки топор. Обвиняемый ударил его по ногам фрагментом деревянной доски, в результате чего потерпевший упал на него, выронив при этом топор. Подобрав его, обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего топором по голове, после этого скрылся с места преступления», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Местные жители обеспокоились исчезновением пенсионера и обратились в полицию. 2 сентября правоохранители обнаружили его труп с гнилостными изменениями в собственном доме.

Они вышли на след злоумышленника и узнали, что после выхода из колонии тот жил у подруги.

«Однако, когда сотрудники полиции пришли туда, оказалось, что на днях женщина выгнала сожителя и он ночевал где придется. Оперативники разыскали предполагаемого злоумышленника на одной из улиц поселка и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.

По решению суда мужчину заключили под стражу, ему предъявили обвинение в убийстве. Орудие преступления нашли в колодце рядом с домом погибшего.

По делу назначен ряд судебных экспертиз.