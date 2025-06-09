В п. Земетчино оплатили несделанную работу в общежитии техникума

09.06.2025 | 20:44

В Земетчинском районе подрядчику оплатили фактически невыполненные работы в здании общежития филиала Нижнеломовского многопрофильного техникума. Речь идет о сумме более 1,5 млн рублей.

Договор на проведение капремонта был заключен с индивидуальным предпринимателем в июне 2024 года. Его общая стоимость составляла более 42 млн рублей.

В декабре заказчик принял работы без замечаний и подписал акты приемки.

«Однако проведенная прокуратурой проверка показала, что не выполнены все предусмотренные договором строительные работы, в том числе по отделке стен и полов в здании, установке молниезащиты, заземления, водостока, внутренних дверей, сантехники, водонагревателей», - перечислила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Материалы были направлены в следственный орган. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Расследование поставлено на контроль прокуратуры, добавила Елена Листарова.