Вынесен приговор убийце жителя Средней Елюзани

23.05.2025 | 12:09

В Саратове вынесен приговор 38-летнему уроженцу Ульяновской области по обвинению в убийстве, разбое и уничтожении чужого имущества. Жертвой преступника стал житель села Средняя Елюзань Пензенской области.

16 апреля 2024 года 45-летний сельчанин уехал вместе с напарником-ульяновцем на «Газели» закупать рогатый скот. При себе у него была крупная сумма. Из Вольского района Саратовской области он связался по телефону с близкими, после чего пропал без вести. 18 апреля автомобиль нашли сожженным.

Мужчину искали полицейские, односельчане и добровольцы в соседних регионах. 21 апреля его тело с колото-резаными ранениями груди обнаружили в реке близ села Илюшкино Ульяновской области.

36-летнего попутчика погибшего сельчанина объявили в федеральный розыск и 21 апреля задержали в Донецке. Выяснилось, что он решил пойти на преступление из-за материальных трудностей.

Рядом с селом Междуречье Вольского района он, угрожая ножом, потребовал от напарника отдать ему деньги, а получив отказ, убил его 3 ударами ножа в грудь. Затем преступник забрал более 300 000 рублей, спрятал тело в кузове, добрался на попутках до родного села, вернулся на личной машине и поджег «Газель». Труп он переложил в багажник своего автомобиля, перевез в Ульяновскую область и утопил в реке.

После этого преступник скрылся, но его быстро задержали и взяли под стражу.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев», - сообщили в СУ СКР по Саратовской области.