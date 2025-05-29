Житель Колышлейского района убил приятеля и сообщил в полицию

29.05.2025 | 11:16

В Колышлейском районе 58-летний мужчина признался, что в собственном доме убил 45-летнего приятеля.

Преступление было совершено вечером 17 мая в селе Колтовском. Друзья распивали спиртное и поссорились. В процессе выяснения отношений гость начал оскорблять хозяина дома.

«Он высказал, что был осужден к реальному лишению свободы, в то время как подозреваемый избежал такого наказания», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Хозяин не стерпел и 6 раз ударил обидчика кухонным ножом: 1 - в ногу, 4 - в грудь и 1 - в спину. Тот скончался на месте через непродолжительное время.

После этого мужчина лег спать и только утром, проснувшись и увидев труп, осознал, что произошло. Он позвонил участковому и признался в содеянном, на место выехала следственно-оперативная группа.

Сельчанина задержали, ему предъявили обвинение в убийстве, по решению суда на время следствия он заключен под стражу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, закрепляется доказательственная база. Орудие преступления изъято. По делу назначен ряд судебных экспертиз, сообщили в областном СУ СКР.