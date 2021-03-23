Перечислены экспертизы, которые пройдут по делу Белозерцева

23.03.2021 | 09:34

В рамках предварительного следствия по уголовному делу о взяточничестве, возбужденному в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и пятерых его предполагаемых соучастников, назначены экспертизы.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Уже назначены комплексные экспертизы», - пояснил источник.

По его словам, будут проведены почерковедческая, экономическая, дактилоскопическая, оценочная и фоноскопическая экспертизы.

Тот же источник сообщил, что имущество Белозерцева может быть арестовано.

Белозерцева обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн руб. По данным следствия, он через посредников получал деньги и ценное имущество от Бориса и Евгении Шпигелей, возглавляющих ГК «БИОТЭК», и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

В настоящее время Белозерцев, формально оставаясь главой региона, находится под арестом. По данным СМИ, ни он, ни другие фигуранты дела вину не признали.