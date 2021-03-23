Криминал

Перечислены экспертизы, которые пройдут по делу Белозерцева

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В рамках предварительного следствия по уголовному делу о взяточничестве, возбужденному в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и пятерых его предполагаемых соучастников, назначены экспертизы.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Уже назначены комплексные экспертизы», - пояснил источник.

По его словам, будут проведены почерковедческая, экономическая, дактилоскопическая, оценочная и фоноскопическая экспертизы.

Тот же источник сообщил, что имущество Белозерцева может быть арестовано.

Белозерцева обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн руб. По данным следствия, он через посредников получал деньги и ценное имущество от Бориса и Евгении Шпигелей, возглавляющих ГК «БИОТЭК», и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

В настоящее время Белозерцев, формально оставаясь главой региона, находится под арестом. По данным СМИ, ни он, ни другие фигуранты дела вину не признали.

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Гость||

Знать давно вели Кошки Мышку...

Гость||

Всё правильно, раскрутить его и его окружение по полной, публично, чтоб другим неповадно было!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

почерковедческая, экономическая, дактилоскопическая, оценочная и фоноскопическая экспертизы
Генетическую забыли! А вдруг это не он?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

вину не признали.
Насильник министр-извращенец тоже не признавал вину...

Как всё прогнило ...

Гость||

Где-то в СМИ обозначили, разработка была около 1.5 года.

Гость||

Не пойму как колосков так быстро взлетел по карьерной лестнице на место васильевой многие хотели встать и более опытнее чем колосков.как воровать все здоровые а сейчас колосков тоже на здоровье жалуется.

Гость||

Какие экспертизы назначены по Бакунинскому мосту ? Там одни бездельники проверяющие - контролирующие заломили за свои услуги под 15 млн рублей.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По его словам, в рамках расследования уголовного дела будут проведены почерковедческая, экономическая, дактилоскопическая, оценочная и фоноскопическая экспертизы
А баллистическая экспертиза по огнестр.оружию?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|23.03.2021 09:47|

Всё правильно, раскрутить его и его окружение по полной, публично, чтоб другим неповадно было!

Так и будет

Гость||

Гость писал(a):

Какие экспертизы назначены по Бакунинскому мосту ?
О. Дурачёк проснулся. Привет.

Гость||

Так что все таки с его сынами? Задержаны или нет?

Гость||

Гость писал(a):

Задержаны или нет?
А по белому снегу, уходил от погони...?

Гость||

Доброе утро Иван Александрович. Ну как ты там? У нас всё по прежнему пока, как и при тебе. Снег тает, в городе грязь и бардак, про область вообще молчим. Андрюша Лузгин решил

провести реконструкцию Московской, но вряд ли у него получится.

Правда наверное коррупционеры с мокрыми штанишками уже третий день сидят.

Гость||

Всё местное ворьё третьи сутки с лопатами по огородам бегают, тонны денег закапывают ! Да печи документами топят. Воровской бомонд в суете.

Гость||

А я вот не верю, что Иван Александрович такой! Такой единственный коррупционер на всю нашу область.

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Имя: Гость
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