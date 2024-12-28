На улице Красной может появиться еще одна многоэтажка

28.12.2024 | 15:59

В центре Пензы планируется возвести очередной многоэтажный жилой дом - на улице Красной, в части города, которая когда-то называлась Дворянским спуском. Документ о согласовании его архитектурно-строительного облика размещен на сайте администрации.

8-этажное здание должно вырасти на участке площадью 2 568 кв. м, расположенном на отрезке между улицами Карла Маркса и Кураева, за домом № 70. Эта территория относится к зоне смешанной и общественно-деловой застройки.

Дома № 70 и 72 на Красной - объекты культурного наследия. Первый из них, ныне полуразрушенный, был жилым, во втором в 1918-1921 годах размещалась Губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности (Губчека).

Государственная историко-культурная экспертиза показала, что строительство запланировано вне границ территорий исторических объектов. Должны быть минимизированы или вовсе исключены все негативные воздействия на них: статические, динамические, вибрационные, техногенные. Так, движение грузовиков и строительной техники должно быть максимально удалено от старинных зданий.

Если же во время строительства осадка фундаментов старинных домов будет развиваться быстрее 1 мм в сутки, все строительно-монтажные работы придется прекратить до принятия новых решений по методам их ведения.