Измученная шумом пензячка не смогла добиться установки звукоизоляции

23.04.2025 | 11:31

Жительница одного из многоэтажных домов в Пензе подала иск к соседу сверху. Она указала, что с 2006 года над ее головой и днем и ночью раздается шум. После попытки мирно уладить вопрос женщина стала слышать удары, стуки, звуки перестановки мебели по ночам.

Женщина заказала экспертизу, которая показала, что уровни звукового давления не соответствуют нормативам. Источник шума - перемещения людей и музыка из колонки в квартире этажом выше.

Пензячка просила суд обязать соседа установить звукоизоляцию и взыскать с него компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, а также расходы на экспертизу - 48 000 рублей.

Сосед пояснил, что он живет с женой и ребенком, ремонт и перепланировку после заселения не делал, в квартире нет ни музыкальных инструментов, ни колонки, в день измерения уровня шума был на работе. Звуки раздавались из другой квартиры - на громкую музыку, доносящуюся оттуда, жители дома не раз жаловались в полицию. Поэтому он не должен отвечать за дефекты, допущенные при возведении дома.

Суд назначил строительно-техническую экспертизу. Выяснилось, что стяжка пола квартиры, где живет мужчина с семьей, не изолирована от стен звукопоглощающими демпферными лентами. Но это и не нужно: нормативная звукоизоляция междуэтажного перекрытия обеспечена.

Также эксперт убедился, что в квартире соседа с момента постройки дома никаких изменений в конструкции пола не произошло.

В итоге суд не нашел подтверждения вины мужчины в нарушении звукоизоляции и отказал его соседке в иске.

«Решение в законную силу не вступило», - уточнили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.