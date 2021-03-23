Имущество Ивана Белозерцева могут арестовать по делу о взятках

23.03.2021 | 08:15

Имущество губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева (в том числе найденные у него деньги) могут арестовать в рамках расследования дела о взяточничестве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В качестве обеспечительной меры на имущество губернатора и других фигурантов дела может быть наложен арест. В частности, суд по ходатайству следствия может арестовать машины, счета, дорогостоящие часы, деньги, а также недвижимость», - пояснил источник.

Известно, что Белозерцеву грозит до 15 лет лишения свадьбы. Кроме того, статья о получении взятки предусматривает наказание в виде штрафа, кратного сумме незаконного вознаграждения.

Согласно декларации о доходах и имуществе за 2019 год (она была опубликована в 2020-м, более свежие данные не обнародованы), в собственности у Белозерцева имеются три земельных участка (953, 33 и 630 кв. м), жилой дом площадью 408 кв. м (вероятно, речь идет о коттедже на улице Лазо, в котором прошел обыск), 1/4 квартиры (76,2 кв. м) и гараж (19,8 кв. м).

Официальный доход губернатора в 2019 году составил 5 млн 288 тыс. 139 руб. 99 коп.

Супруга Ивана Белозерцева задекларировала доход в размере 211 тыс. 993 руб. 81 коп. У нее в собственности также имеется 1/4 квартиры (76,2 кв. м) и легковой автомобиль Toyota.

Белозерцева обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн руб. По данным следствия, он через посредников получал деньги и ценное имущество от Бориса и Евгении Шпигелей, возглавляющих ГК «БИОТЭК» и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

В настоящее время Белозерцев, формально оставаясь главой региона, находится под арестом. По данным СМИ, ни он, ни другие фигуранты дела вину не признали.