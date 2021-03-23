Криминал

Имущество Ивана Белозерцева могут арестовать по делу о взятках

Печать

Имущество губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева (в том числе найденные у него деньги) могут арестовать в рамках расследования дела о взяточничестве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В качестве обеспечительной меры на имущество губернатора и других фигурантов дела может быть наложен арест. В частности, суд по ходатайству следствия может арестовать машины, счета, дорогостоящие часы, деньги, а также недвижимость», - пояснил источник.

Известно, что Белозерцеву грозит до 15 лет лишения свадьбы. Кроме того, статья о получении взятки предусматривает наказание в виде штрафа, кратного сумме незаконного вознаграждения.

Согласно декларации о доходах и имуществе за 2019 год (она была опубликована в 2020-м, более свежие данные не обнародованы), в собственности у Белозерцева имеются три земельных участка (953, 33 и 630 кв. м), жилой дом площадью 408 кв. м (вероятно, речь идет о коттедже на улице Лазо, в котором прошел обыск), 1/4 квартиры (76,2 кв. м) и гараж (19,8 кв. м).

Официальный доход губернатора в 2019 году составил 5 млн 288 тыс. 139 руб. 99 коп.

Супруга Ивана Белозерцева задекларировала доход в размере 211 тыс. 993 руб. 81 коп. У нее в собственности также имеется 1/4 квартиры (76,2 кв. м) и легковой автомобиль Toyota.

Белозерцева обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн руб. По данным следствия, он через посредников получал деньги и ценное имущество от Бориса и Евгении Шпигелей, возглавляющих ГК «БИОТЭК» и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

В настоящее время Белозерцев, формально оставаясь главой региона, находится под арестом. По данным СМИ, ни он, ни другие фигуранты дела вину не признали.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — кадр СКР
0
0
0
0
 
Гость||

До 15 лет лишения свадьбы?

Гость||

Мааа, вот это пишут блин, СВАДЬБЫ...

Гость||

гребаное Т9...

Гость||

ПИ надсмехается над чужой бедой.

Гость||

должны арестовать

Гость||

Раскулачат по полной. Как Маркелова.

Гость||

Вот как так, вся страна ворует законно и нет, а попался только наш? Некоторые личности миллионами в месяц официально получают (наверное их мозг круглосуточно к искусственному интеллекту подключен и обслуживает страну).

Гость||

Гость писал(a):

ПИ надсмехается над чужой бедой.
Еще позавчера пальцы стирали, не дай бог пролезет коммент против ИА. Нос по ветру.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Известно, что Белозерцеву грозит до 15 лет лишения свадьбы.
Это новая статья, про непредумышленную коррупцию. Свадьбы лишают от 8 до 15 лет. А до 7 лет, это если за угол стола сесть.

Гость||

Гость писал(a):

попался только наш?
Да не попался он, его просто слили на потеху плебсу деградирующего региона, чтобы выпустить пар. Система про своих знает ВСЁ. И про него знали ВСЁ и давно, как и про Долю. Только одному позволяли, а этого сожрали.

Гость||

Кому часы за 5 лямов нужны в Пензе?

Кто купит к тому сразу тоже вопросы возникнут у службы что опасна и трудна :)))

Не ликвидное обеспечение иска.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|23.03.2021 08:33|

penzainform.ru писал(a):

Известно, что Белозерцеву грозит до 15 лет лишения свадьбы.

Громкий шум первоначально, а конечный результат будет "пшик"..

Гость||

Это мы без моек останемся и без радиостанции?

А бордюры выковыривать будут?

Гость||

Объекты то хоть достроят начатые? Кто и.о И.А?

Гость||

Наша служба и опасна и трудна,

И на первый взгляд, как будто не видна.

Если кто-то кое-где у нас порой

Честно жить не хочет.

Значит с ними нам вести незримый бой

Так назначено судьбой для нас с тобой-

Служба дни и ночи.

← Ctrl пред.
12345
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте