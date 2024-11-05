Бориса Шпигеля освободили от отбывания наказания

05.11.2024 | 12:37

Во вторник, 5 ноября, суд освободил бывшего сенатора Бориса Шпигеля от отбывания наказания в связи с состоянием здоровья, сообщает РЕН ТВ.

О том, что основатель группы компаний «БИОТЭК» подал ходатайство в Преображенский суд Москвы об освобождении от отбывания срока, стало известно в сентябре.

В заседании 5 ноября Шпигель участвовал по видеосвязи, так как находится в больнице при следственном изоляторе.

Борис Шпигель был осужден за взятки в особо крупном размере (свыше 30 млн руб.) Ивану Белозерцеву в 2020 году, когда тот занимал пост губернатора Пензенской области. Наличные, подарки и услуги полагались за покровительство ГК «БИОТЭК» при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения области.

25 января Ивана Белозерцева приговорили к 12 годам лишения свободы, Бориса Шпигеля - к 11 годам заключения в колонии строгого режима. Обоим назначен штраф в размере свыше 450 млн рублей. 30 августа приговор вступил в силу.

Кроме того, Октябрьский районный суд Пензы взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм 8 млрд 158 млн рублей в доход государства - как незаконно полученные по госконтрактам, оформленным с нарушением антикоррупционного законодательства.

3 сентября Бориса Шпигеля лишили почетного знака «Во славу земли Пензенской», ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени и почетного звания «Заслуженный юрист Пензенской области».

Во время следствия и рассмотрения уголовного дела Шпигель неоднократно жаловался на состояние здоровья. Так, 22 марта 2021 года во время судебного заседания его вынесли из здания суда на носилках и увезли на скорой помощи. В марте 2022-го у Бориса Шпигеля случился инфаркт на фоне коронавирусной инфекции.

Затем Шпигеля не доставляли в суд - заседания проходили в СИЗО. Во время одного из заседаний ему стало плохо, давление поднялось до 200, и он упал. Арестованному попытались оказать помощь на месте, но в итоге было принято решение об экстренной госпитализации.