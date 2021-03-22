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Криминал

Дело Белозерцева: итоги второго дня после задержания

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Во вторник, 22 марта, Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении взяток, и других фигурантов его дела.

Защита ходатайствовала о домашнем аресте, однако суд посчитал, что губернатор может препятствовать следствию и уничтожить доказательства, если избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

В результате Белозерцева, супругу бизнесмена Бориса Шпигеля Евгению, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова и двух сотрудников представительства Пензенской области при Правительстве РФ (замдиректора Федора Федотова и водителя Геннадия Маркова) арестовали на два месяца - до 20 мая.

Решение относительно Шпигеля отложили до 23 марта «в том числе для получения сведений о состоянии здоровья и возможности его участия в судебном заседании». Его вынесли из здания суда на носилках и увезли в машине скорой помощи. По данным правозащитников, 68-летний бизнесмен нездоров, «выглядит очень плохо, дышит с трудом».

Белозерцеву инкриминируют получение, Шпигелям и Колоскову - дачу взяток, а Федотову и Маркову - пособничество в их передаче. По данным СМИ, ни один из них вину не признал.

Губернатору грозит до 15 лет лишения свободы. Его адвокату (судя по видео из зала суда, им, предположительно, является депутат Пензенской городской думы Алексей Шуварин) запрещено разглашать данные следствия.

По данным «Коммерсанта», Ивана Белозерцева не только обвиняют в получении взяток, но и проверяют на причастность к служебным злоупотреблениям и растратам, из-за которых регион мог потерять около 3 млрд руб.

Формально Белозерцев остается главной региона - по данным на 20:30 22 марта, ни в одном из публичных источников правовой информации не было документа, в соответствии с которым его освободили бы от полномочий, а для региона был бы назначен временный глава. Ожидается, что это сделает президент Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, тот знает о задержании Белозерцева.

В отсутствие Белозерцева заседания в региональном правительстве проводит премьер-министр Николай Симонов.

Остается открытым вопрос о местонахождении сыновей Белозерцева. СМИ сообщали, что они были задержаны, однако члены ОНК сообщили, что их нет в ИВС на Петровке, «а больше отвезти их никуда не могли». По данным телеграм-канала «Одет аккуратно. Борода черная», они «были отпущены под подписку о невыезде. И тут же скрылись. Вопрос, надолго ли».

Белозерцева обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн руб. По данным следствия, он через посредников получал деньги и ценное имущество от четы Шпигелей и Колоскова. Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Узнать о событиях первого дня после задержания губернатора и его предполагаемых соучастников можно здесь.

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Источник — фото ТАСС
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Гость||

белозерцев ты зачем к нам пришел? Давай до свидание

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении взяток,
ПОРА ЕГО ЗАБЫТЬ. НАДО ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ.

Гость||

Нам необходимо 16 миллионов на покраску моста на ул.злобина,кто будет платить?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.03.2021 21:03|

Нам необходимо 16 миллионов на покраску моста на ул.злобина,кто будет платить?

у кого то есть 500 млн

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Остается открытым вопрос о местонахождении сыновей Белозерцева. СМИ сообщали, что они были задержаны, однако члены ОНК сообщили, что их нет в ИВС на Петровке, «а больше отвезти их никуда не могли». По данным телеграм-канала «Одет аккуратно. Борода черная», они «были отпущены под подписку о невыезде. И тут же скрылись. Вопрос, надолго ли».
Подались в Лопуховку перепрятывать нажитое непосильным трудом

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Остается открытым вопрос о местонахождении сыновей Белозерцева.
земля нынче сильно промерзла и снега много

Гость||

Ну знаете ли время было такое, сейчас приоритеты поменялись, ждут нового главу с нетерпением, уже все глаза проглядели.

Гость||

Губернатор аквариума

Гость||

Бизнес Александра Белозерцева активно перекликается с уголовным делом его отца, которого обвиняют в коррупции через систему регионального минздрава.

Гость||

Для уголовного дела в отношении Ивана Белозерцева были все предпосылки, сказал в интервью председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

— По Пензе были обращения граждан и бизнеса – они говорили, что губернатор со своими сыновьями выстроил бизнес-модель, и утверждали, что он вошел в коррупционные отношения, где есть региональный бизнес. Но была еще и оперативная разработка, – объяснил Кабанов.

Гость||

Одно дело – когда есть заявитель, говорящий о том, что у него вымогают взятку, это самая простая модель. А когда нужно доказать, что это коррупция – это другая модель.

Разработка может вестись до полутора-двух лет. И я думаю, что в этом случае была модель долгой оперативной разработки с разных сторон.

— Мы все уже были свидетелями обысков у полковников Захарченко и Черкалина, во время которых находили астрономические суммы. Но то Москва. А здесь – относительно небольшая Пенза. И полмиллиарда рублей, найденных оперативниками. Это не перебор?

— Я думаю, что нет, не перебор. Ведь Пенза не самый бедный регион с точки зрения ресурсов. С точки зрения людей – возможно.

Но, как правило, так и бывает: чем богаче главы регионов, тем беднее сами регионы. И наоборот.

Я думаю, что найденные деньги являются косвенным доказательством незаконного обогащения.

— Но зачем хранить такие большие деньги у себя дома? Ведь в один прекрасный момент придут люди в масках и все это найдут.

— Я тоже задавал подобные вопросы людям на службе. Конечно, в 1990-е денег было меньше, но они были. И они говорили: во-первых, эти деньги просто не успели отмыть и поместить на зарубежные счета. А во-вторых, деньги могут пригодиться, когда к тебе придут оперативники с обысками...

кстати.

Гость||

Сынки в бега подались?

Гость||

Скоро антивирусный губер Всем за прививкой и в магазин по кукоду.

Гость||

Не признаёт вину вовсе не стыдится сейчас ещё скажет что 500 лямов ему америкосы подбросили

Гость||

Признаешься-меньше дадут, не признаешься-ничего не дадут!- народная мудрость.

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Имя: Гость
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