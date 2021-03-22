Дело Белозерцева: итоги второго дня после задержания

22.03.2021 | 20:51

Во вторник, 22 марта, Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении взяток, и других фигурантов его дела.

Защита ходатайствовала о домашнем аресте, однако суд посчитал, что губернатор может препятствовать следствию и уничтожить доказательства, если избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

В результате Белозерцева, супругу бизнесмена Бориса Шпигеля Евгению, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова и двух сотрудников представительства Пензенской области при Правительстве РФ (замдиректора Федора Федотова и водителя Геннадия Маркова) арестовали на два месяца - до 20 мая.

Решение относительно Шпигеля отложили до 23 марта «в том числе для получения сведений о состоянии здоровья и возможности его участия в судебном заседании». Его вынесли из здания суда на носилках и увезли в машине скорой помощи. По данным правозащитников, 68-летний бизнесмен нездоров, «выглядит очень плохо, дышит с трудом».

Белозерцеву инкриминируют получение, Шпигелям и Колоскову - дачу взяток, а Федотову и Маркову - пособничество в их передаче. По данным СМИ, ни один из них вину не признал.

Губернатору грозит до 15 лет лишения свободы. Его адвокату (судя по видео из зала суда, им, предположительно, является депутат Пензенской городской думы Алексей Шуварин) запрещено разглашать данные следствия.

По данным «Коммерсанта», Ивана Белозерцева не только обвиняют в получении взяток, но и проверяют на причастность к служебным злоупотреблениям и растратам, из-за которых регион мог потерять около 3 млрд руб.

Формально Белозерцев остается главной региона - по данным на 20:30 22 марта, ни в одном из публичных источников правовой информации не было документа, в соответствии с которым его освободили бы от полномочий, а для региона был бы назначен временный глава. Ожидается, что это сделает президент Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, тот знает о задержании Белозерцева.

В отсутствие Белозерцева заседания в региональном правительстве проводит премьер-министр Николай Симонов.

Остается открытым вопрос о местонахождении сыновей Белозерцева. СМИ сообщали, что они были задержаны, однако члены ОНК сообщили, что их нет в ИВС на Петровке, «а больше отвезти их никуда не могли». По данным телеграм-канала «Одет аккуратно. Борода черная», они «были отпущены под подписку о невыезде. И тут же скрылись. Вопрос, надолго ли».

Белозерцева обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн руб. По данным следствия, он через посредников получал деньги и ценное имущество от четы Шпигелей и Колоскова. Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Узнать о событиях первого дня после задержания губернатора и его предполагаемых соучастников можно здесь.