Пензячка согласилась поехать с новым знакомым в баню и пожалела

11.06.2025 | 12:01

28-летний бессоновец ограбил 39-летнюю пензячку, согласившуюся поехать с ним в сауну. Он увидел, сколько денег в ее кошельке.

Пара познакомилась в ночном заведении в Октябрьском районе.

«Он ко мне подошел, разговорились, он мне понравился. Мы общались, распивали спиртные напитки, потом решили в другом месте общение продолжить, он предложил поехать в баню», - рассказала потерпевшая.

Перед тем как отправиться в путь, она захотела выпить кофе, а когда расплачивалась, новый знакомый увидел в ее кошельке крупную сумму. В банном комплексе молодой человек заявил, что ему не хватает денег на сауну, пензячка ответила, что у нее тоже нет.

«Деньги были при себе, я долго копила на поездку на море, дома оставить не могла и в этот вечер тратить их не хотела. В общем, никуда мы не пошли, вышли на улицу», - отметила горожанка.

Далее молодой человек отвел спутницу на малоосвещенную тропинку и толкнул в спину. Девушка упала на землю, и нападавший потребовал отдать ему все накопления.

«Испугавшись, гражданка передала мужчине 71 000 рублей. Злоумышленник забрал купюры и скрылся в неизвестном направлении», - пояснила старший следователь отдела УМВД России по г. Пензе Виктория Викулкина.

Грабителя нашли, он признал вину, раскаялся и возместил ущерб. На преступление сельчанин пошел из-за финансовых трудностей.

На молодого человека, ранее уже судимого, завели уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

«Сейчас я уже понимаю, что не нужно было с незнакомым человеком сразу так близко общаться. И другим женщинам тоже хочу посоветовать не быть такими доверчивыми. Мне очень обидно, что мужчина со мной так поступил», - подчеркнула пензячка.