Сетевое издание|18+|Среда|11 июн 2025|13:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |

Криминал

Пензячка согласилась поехать с новым знакомым в баню и пожалела

Печать
Telegram

28-летний бессоновец ограбил 39-летнюю пензячку, согласившуюся поехать с ним в сауну. Он увидел, сколько денег в ее кошельке.

Пензячка согласилась поехать с новым знакомым в баню и пожалела

Пара познакомилась в ночном заведении в Октябрьском районе.

«Он ко мне подошел, разговорились, он мне понравился. Мы общались, распивали спиртные напитки, потом решили в другом месте общение продолжить, он предложил поехать в баню», - рассказала потерпевшая.

Перед тем как отправиться в путь, она захотела выпить кофе, а когда расплачивалась, новый знакомый увидел в ее кошельке крупную сумму. В банном комплексе молодой человек заявил, что ему не хватает денег на сауну, пензячка ответила, что у нее тоже нет.

«Деньги были при себе, я долго копила на поездку на море, дома оставить не могла и в этот вечер тратить их не хотела. В общем, никуда мы не пошли, вышли на улицу», - отметила горожанка.

Пензячка согласилась поехать с новым знакомым в баню и пожалела

Далее молодой человек отвел спутницу на малоосвещенную тропинку и толкнул в спину. Девушка упала на землю, и нападавший потребовал отдать ему все накопления.

«Испугавшись, гражданка передала мужчине 71 000 рублей. Злоумышленник забрал купюры и скрылся в неизвестном направлении», - пояснила старший следователь отдела УМВД России по г. Пензе Виктория Викулкина.

Грабителя нашли, он признал вину, раскаялся и возместил ущерб. На преступление сельчанин пошел из-за финансовых трудностей.

Пензячка согласилась поехать с новым знакомым в баню и пожалела

На молодого человека, ранее уже судимого, завели уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

«Сейчас я уже понимаю, что не нужно было с незнакомым человеком сразу так близко общаться. И другим женщинам тоже хочу посоветовать не быть такими доверчивыми. Мне очень обидно, что мужчина со мной так поступил», - подчеркнула пензячка.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте