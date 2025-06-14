Пензенец намеревался контрабандой ввезти в Россию награды из Германии

14.06.2025 | 10:53

32-летний житель Пензы предстанет перед судом в Брянске. Он обвиняется в 3 эпизодах незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза культурных ценностей в крупном размере.

Установлено, что пензенец осенью 2024 года года приобрел на зарубежных интернет-аукционах более 100 памятных медалей, нагрудных знаков и орденов.

Общая стоимость культурных ценностей превысила 1 млн рублей.

Мужчина организовал доставку наград из Германии в Россию и в дальнейшем собирался их продать. Однако в дело вмешалась Брянская транспортная прокуратура, которая пресекла незаконный бизнес пензенца.

Уголовное дело о контрабанде культурных ценностей направлено на рассмотрение в Володарский районный суд Брянска, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.