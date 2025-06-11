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Криминал

В Пензе женщина после знакомства в изоляторе пошла на преступление

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В Пензе четверо людей поочередно использовали чужую банковскую карту и попали под статью. Им предъявлено обвинение в краже группой лиц по предварительному сговору.

15 сентября 2024 года 43-летняя жительница Владимирской области проводила время в пензенском баре с 44-летним мужчиной, с которым накануне познакомилась в изоляторе временного содержания.

Узнав, что у спутника есть деньги на счету, гостья города попросила у него телефон, якобы чтобы позвонить родственникам. Когда собутыльник отвлекся, она зашла в мобильное приложение и изменила пароль доступа к карте.

Позже мужчина опьянел, а женщина предложила одному из посетителей его обокрасть. Через банкомат в торговом центре на улице Кирова они сняли с карты 112 000 рублей.

Затем воровка сказала ПИН-код сообщнику и ушла, а тот доехал до улицы Мира и предложил встретившимся по пути 2 незнакомцам - 43-летнему пензенцу и 22-летнему иностранцу - тоже получить легкие деньги. После снятия с чужого счета 30 000 рублей мужчина оставил им карту и скрылся.

«Они приобрели в магазине на улице Мира алкогольную продукцию и в комиссионном магазине на улице Калинина сотовый телефон и наушники на сумму более 8 000 рублей, расплатившись банковской картой за покупки через эквайринговый терминал», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Всего с карты было снято более 150 000 рублей.

Всех подозреваемых нашли по камерам видеонаблюдения в банках и магазинах. Они вернули владельцу 104 065 рублей и теперь ожидают суда.

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