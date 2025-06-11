Пожилого водителя будут судить за смертельное ДТП на Р-158

11.06.2025 | 19:16

В Пензенской области будут судить 65-летнего жителя Ставропольского края. Предполагается, что по его вине в ДТП погиб 30-летний саратовчанин.

Авария случилась ночью в марте 2024 года в Малосердобинском районе. Ставрополец двигался на ГАЗе по трассе Р-158 Нижний Новгород - Саратов и выехал на встречку, где столкнулся с «Газелью». От полученных травм шофер фургона скончался.

Ставрополец не признал вину, заявив, что это не он, а второй водитель внезапно оказался на полосе встречного движения и спровоцировал ДТП.

Тем не менее мужчине предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения в Малосердобинский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.