Иван Белозерцев арестован на два месяца по решению суда

22.03.2021 | 13:45

В понедельник, 22 марта, Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения для пензенского губернатора Ивана Белозерцева и еще пяти фигурантов, проходящих по делу о взяточничестве.

Главе региона инкриминируют получение денег и ценного имущества (на сумму более 31 млн руб.) от Бориса Шпигеля, его супруги Евгении и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова через водителя представительства Пензенской области при Правительстве РФ Геннадия Маркова и замдиректора представительства Федора Федотова.

Взятки платились за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Следственный комитет РФ попросил заключить соучастников под стражу до 20 мая. В отношении Белозерцева суд удовлетворил ходатайство. Около 14:00 об этом сообщил пресс-секретарь суда.

В удовлетворении ходатайства со стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста было отказано.

Свою вину губернатор не признал. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено частью 6 статьи 291 Уголовного кодекса РФ, по которой он проходит.

По данным «Коммерсанта», губернатора Пензенской области теперь проверяют на причастность к служебным злоупотреблениям и растратам, из-за которых регион мог потерять около 3 млрд руб.