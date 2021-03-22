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Криминал

Иван Белозерцев арестован на два месяца по решению суда

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В понедельник, 22 марта, Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения для пензенского губернатора Ивана Белозерцева и еще пяти фигурантов, проходящих по делу о взяточничестве.

Главе региона инкриминируют получение денег и ценного имущества (на сумму более 31 млн руб.) от Бориса Шпигеля, его супруги Евгении и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова через водителя представительства Пензенской области при Правительстве РФ Геннадия Маркова и замдиректора представительства Федора Федотова.

Взятки платились за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Следственный комитет РФ попросил заключить соучастников под стражу до 20 мая. В отношении Белозерцева суд удовлетворил ходатайство. Около 14:00 об этом сообщил пресс-секретарь суда.

В удовлетворении ходатайства со стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста было отказано.

Свою вину губернатор не признал. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено частью 6 статьи 291 Уголовного кодекса РФ, по которой он проходит.

По данным «Коммерсанта», губернатора Пензенской области теперь проверяют на причастность к служебным злоупотреблениям и растратам, из-за которых регион мог потерять около 3 млрд руб.

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Источник — видео Басманного районного суда Москвы
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Гость||

весной снег с дорог убирать за 5 млн только в Пензе могут))))))

Гость||

И так понятно, что ему сидеть. Ни один адвокат не поможет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев арестован на два месяца по решению суда
А кто будет отвечать если Белозерцев не выдержит по состоянию здоровья в СИЗО и помрёт?

Гость||

На параше уже?

Гость||

Гость писал(a):

кто будет отвечать если Белозерцев не выдержит по состоянию здоровья в СИЗО и помрёт?
Справедливость восторжествует

Гость||

Эх, Иван, за все выплаканные слезы, за всех обиженных тобой простых людей, которых твоя команда отправила в Зарю по программе переселения! Надеюсь твоя крыша над головой сейчас будет надежнее нашей...Удачи тебе!

Гость||

Он также подозревается в превышении должностных полномочий. В частности, махинации осуществлялись через фонд капитального ремонта и департамент ЖКХ. Счетная палата заявила о злоупотреблениях на сумму в 2,9 миллиарда рублей.

Подозреваемый свою вину отрицает.

Гость||

Гость писал(a):

Справедливость восторжествует
Ты желаешь смерти человеку?

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Иван Белозерцев арестован на два месяца по решению суда
А кто будет отвечать если Белозерцев не выдержит по состоянию здоровья в СИЗО и помрёт?
Он сам сделал для себя выбор. Сам пусть и отвечает.

Гость||

Едросы, собирай лидеру дачку: чайку,сахарку и не забудьте сухариков.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Справедливость восторжествует
Ты желаешь смерти человеку?
Какому человеку?

Гость||

СК - Пензенская область смотрит на вас! Работайте, братья!

Гость||

Гость писал(a):

13:52! ++++++++++++++++++++++++
Остав свои кресты себе.

Гость||

Эх, вошёл бы в историю, как самый никчемный губернатор, а войдёт, как губернатор-уголовник

Гость||

Гость писал(a):

Эх, Иван, за все выплаканные слезы, за всех обиженных тобой простых людей, которых твоя команда отправила в Зарю по программе переселения! Надеюсь твоя крыша над головой сейчас будет надежнее нашей...Удачи тебе!
На зону его и надолго!

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Имя: Гость
Комментарий:

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