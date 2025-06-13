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Криминал

Житель Каменского района поплатится за желание попариться в бане

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34-летнего жителя Каменского района будут судить за угон машины в Пензе. Мужчина позаимствовал ее у 69-летнего знакомого, не предупредив об этом.

В начале мая приятели с еще одним товарищем вместе выпивали в областном центре. В процессе застолья автомобилист похвастался, что у него в гараже стоит Chevrolet Lacetti.

Молодой злоумышленник решил воспользоваться возможностью и доехать на иномарке до бани другого своего знакомого, чтобы попариться.

Житель Каменского района поплатится за желание попариться в бане

«Он открыл гараж и нашел ключи, которые находились в замке зажигания, запустил двигатель и уехал», - сообщили в региональном УМВД РФ.

Спустя несколько дней, обнаружив пропажу, владелец обратился в полицию. Транспортное средство обнаружили в Никольском районе.

На сельчанина завели уголовное дело, в отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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Источник — фото областного УМВД РФ
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