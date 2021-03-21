Сетевое издание|18+|Воскресенье|21 мар 2021|15:32
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Криминал

СКР: Белозерцев задержан по делу о взятках на сумму более 31 млн

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В отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, бывшего сенатора Бориса Шпигеля, который сейчас возглавляет группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», и ряда других лиц, возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщили представители СКР.

«В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки)», - уточняется в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

«Взятки передавались за предоставление группе компаний «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области», - считает следствие.

Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД России при силовой поддержке подразделений Росгвардии (в том числе местного).

В их жилище и на рабочих местах прошли обыски.

«В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщают в СКР.

Информация об обысках у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и его сыновей появилась в ночь с 20 на 21 марта в местных телеграм-каналах. Наутро ее подтвердили федеральные СМИ, сославшись на источники среди правоохранителей.

В Пензе слухи пока не прокомментировали.

«В настоящее время мы не располагаем данными относительно информации о действиях силовых структур, распространяющейся в социальных сетях, вследствие чего данную информацию не комментируем», - пояснила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.

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Гость||

Ура товарища ура!!!

Гость||

чо ура то) щас другого поставят такого же

Гость||

Шпигель при Кузьмиче был пензенским сенатором в СовФеде. Данный олигарх ответственен за многие проблемы у комбината "Биосинтез", который он продал индусам в 2016 году.

Гость||

чо я так понимаю можно отписываться от его инстаграма?

Гость||

Кто теперь главный в нашем Штате? Хотя бы врио. Лидин, Симонов, Мельниченко?

Гость||

Вот тебе и Юрьев день!

А мы портреты закупили, куда теперь девать

Гость||

кто теперь на балалайке поиграет???

Гость||

Иван Александрович мы очень переживаем за вас!!! Помните мы вас любим. не слушайте этих интернетовских "додиков" которые сейчас злорадствуют.

Гость||

а наследие на шакаленого васей-долей когда будут раскулачивать ?

Гость||

Не верю в виновность Белозерцева.Снимают и обвиняют только по всем известной причине. Порядочным людям на таких постах делать нечего.

Гость||

Да все ченуши воруют нетолько он

Гость||

Главврача скорой помощи почему оставили? Забыли?

Гость||

За последнее время лучшая новость. Справедливость иногда востаржествовывает.

Гость||

Интересно, кто следующим губером будет?

Всё равно 5 лет продержался, тоже нормально. Присудят домашний арест, хоть посидит почитает, отдохнет.

Гость||

Как до власти доберутся сразу карманы начинают набивать, а остальное для видимости делают, чтоб подольше посидеть.

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Имя: Гость
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