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Криминал

Оштрафованы фирмы, пытавшиеся подкупить главврача онкодиспансера

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В Пензе наказали рублем ООО «Циклон» и ООО «Цефей», представитель которых хотел дать взятку главврачу областного онкодиспансера.

Преступление было совершено в январе 2023 года. Бизнесмен рассчитывал на преференции для своих организаций, которые создаст главврач при заключении контрактов на поставку и ввод в эксплуатацию оборудования, обучение специалистов правилам его эксплуатации, закупку химических реактивов. Сумма взятки составила 2,4 млн рублей.

При этом руководитель онкодиспансера не знал о намерении коммерсанта передать ему деньги. Когда купюры находились у посредника, бизнесмена задержали сотрудники ФСБ. Деньги были изъяты с места происшествия, затем их обратили в доход государства.

Взяткодателя признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в 3,5 млн рублей.

Прокуратура возбудила в отношении юридических лиц, представителем которых мужчина являлся, дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица в крупном размере).

«Организациям назначены штрафы в размере 10 млн рублей (для ООО «Циклон») и 500 тыс. рублей (для ООО «Цефей»). Постановления вступили в законную силу, штрафы уплачены», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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