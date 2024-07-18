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Криминал

Жителя Пензенской области поймали на взятке в 1 млн рублей

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Бывший начальник отдела одного из производственных предприятий Пензенской области был уличен в получении взятки в 1 миллион рублей.

Приговор мужчине вынес Зареченский городской суд. Согласно материалам дела, начальник использовал свое служебное положение и договорился с директором субподрядной организации, выполняющей заказ предприятия, об увеличении стоимости объема работ.

За получение согласия на это субподрядчик передал мужчине взятку. Однако воспользоваться деньгами начальник отдела не смог, так как его задержали сотрудники УФСБ.

Мужчину признали виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Ранее в Пензе осудили местного жителя, который пытался дать 150 000 рублей заместителю начальника вагоноремонтного депо. Вознаграждение полагалось за уменьшение стоимости ремонта 15 железнодорожных колесных пар.

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