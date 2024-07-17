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Криминал

В Пензе юрлицо выплатило полмиллиона по делу о взятке

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В Пензе юридическое лицо оштрафовали на полмиллиона рублей за коррупционное правонарушение.

ООО «Катарина» решило отремонтировать 15 железнодорожных колесных пар. Для этого 40-летний менеджер компании обратился к начальнику вагоноремонтного депо «Пенза».

Чтобы колеса починили без официального оформления услуги, он передал руководителю депо взятку в размере 150 000 рублей. Как только деньги были вручены, злоумышленника задержали сотрудники регионального УФСБ России.

В отношении ООО «Катарина» возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица).

«Постановлением мирового судьи юридическое лицо оштрафовано на 500 000 рублей. Штраф уплачен», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее самого менеджера суд приговорил к штрафу в размере 300 000 рублей. С учетом времени содержания под домашним арестом наказание смягчили, уменьшив сумму до 250 000 рублей.

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