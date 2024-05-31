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Политика

Обсуждается лишение Белозерцева звания почетного гражданина Пензы

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Планируется ли пересмотр решения о присвоении звания почетного гражданина г. Пензы экс-губернатору Ивану Белозерцеву? Ответ на этот вопрос интересует депутата городской думы Владимира Быстрякова, и он задал его председателю на сессии в пятницу, 31 мая.

«Я бы вам рекомендовал документы наши почитать, где черным по белому написано, что этот вопрос рассматривается только после вступления приговора в законную силу. Информации о том, что данное решение вступило в законную силу, нет. Как только такое решение будет, безусловно, мы выполним все требования наших нормативных документов», - сообщил Владимир Мутовкин.

Он добавил, что запланировать рассмотрение этого вопроса невозможно.

«Как мы можем запланировать, если нет такого решения? Мы же не можем сказать, когда это решение будет. Там подали апелляцию. Как мы можем сказать, когда эта апелляция будет рассмотрена? Но то, что вы держите вопрос на контроле, правильно», - подытожил Владимир Мутовкин, обращаясь к депутату.

25 января Ивана Белозерцева приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 450 млн рублей. Также его лишили наград и орденов, ему запретили занимать государственные должности в течение 10 лет.

Бывшего главу региона признали виновным в получении взятки на общую сумму более 30 млн рублей за покровительство компании «БИОТЭК» при заключении государственных контрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения области.

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Источник — фото московских судов общей юрисдикции
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