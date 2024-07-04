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Криминал

В Пензе пьяный водитель пытался дать взятку инспектору ДПС

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47-летний пензенец предложил взятку инспектору ДПС и попал на скамью подсудимых.

Мужчину задержали 28 января за управление автомобилем в нетрезвом виде. Чтобы инспектор не составлял на него протокол, водитель положил в бардачок патрульной машины 20 000 рублей, надеясь, что полицейский примет взятку.

Однако этими действиями пьяный пензенец сделал себе только хуже. Инспектор отказался брать деньги, а на горожанина завели уголовное дело.

«При назначении вида и размера наказания суд учел, что он не судим, к административной ответственности не привлекался, является индивидуальным предпринимателем. Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал наличие малолетнего ребенка у виновного, совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном», - сообщили в Железнодорожном районном суде г. Пензы.

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на весь указанный период.

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