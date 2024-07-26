Житель Грабова заплатит 55 000 рублей за нежелание служить

26.07.2024 | 18:37

В Бессоновском районе жителя села Грабово осудили за уклонение от службы в армии.

Молодой человек состоял на учете в военкомате с 24 февраля 2022 года и лично получал повестки о явке «для участия в мероприятиях, связанных с призывом».

Однако все приглашения он безосновательно игнорировал, не сообщая о причинах своего отсутствия.

Из-за этого в отношении сельчанина возбудили уголовное дело. На суде он признал вину, раскаялся и пояснил, что не хотел служить.

С учетом болезненного состояния матери грабовцу назначили наказание в виде штрафа в размере 55 000 рублей, сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.