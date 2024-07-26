Сетевое издание|18+|Пятница|26 июл 2024|21:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Житель Грабова заплатит 55 000 рублей за нежелание служить

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Бессоновском районе жителя села Грабово осудили за уклонение от службы в армии.

Молодой человек состоял на учете в военкомате с 24 февраля 2022 года и лично получал повестки о явке «для участия в мероприятиях, связанных с призывом».

Однако все приглашения он безосновательно игнорировал, не сообщая о причинах своего отсутствия.

Из-за этого в отношении сельчанина возбудили уголовное дело. На суде он признал вину, раскаялся и пояснил, что не хотел служить.

С учетом болезненного состояния матери грабовцу назначили наказание в виде штрафа в размере 55 000 рублей, сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте