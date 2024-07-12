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Криминал

Пензенца осудили за подкуп начальника вагоноремонтного депо

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В Пензе вынесли приговор 40-летнему местному жителю за попытку дать взятку должностному лицу.

Согласно материалам дела, мужчине необходимо было отремонтировать 15 железнодорожных колесных пар. Он обратился к заместителю начальника вагоноремонтного депо, понимая, что тот может поспособствовать, чтобы услуга была оказана с уменьшением стоимости, в обход процедуры официальной оплаты на расчетный счет и без оформления соответствующих документов.

Пензенец предложил заместителю начальника взятку в размере 150 000 рублей. Как только деньги были переданы, мужчину задержали сотрудники регионального УФСБ.

Свою вину мужчина полностью признал и раскаялся в содеянном.

«Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей. С учетом времени задержания и содержания под домашним арестом, наказание в виде штрафа смягчено до 250 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.

Пока приговор в силу не вступил.

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