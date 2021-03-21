В Пензе не комментируют слухи о якобы задержанном губернаторе

21.03.2021 | 10:07

В ночь с 20 на 21 марта в ряде местных телеграм-каналов появилась противоречивая информация якобы об обысках в правительстве Пензенской области и домах членов семьи губернатора Ивана Белозерцева.

Данные разнятся: кто-то сообщает о задержании его старшего сына, кто-то - о задержании самого главы региона. Уточняется, что столичные силовики также наведались к двум министрам.

Опубликовано фото, на котором, предположительно, запечатлены сотрудники правоохранительных органов (в том числе Следственного комитета России), заходящие в здание правительства со стороны площади Ленина.

Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина не подтвердила и не опровергла эти сведения.

«В настоящее время мы не располагаем данными относительно информации о действиях силовых структур, распространяющейся в социальных сетях, вследствие чего данную информацию не комментируем», - пояснила она в личном телеграм-канале.

В региональных управлениях СК РФ и ФСБ РФ слухи также не прокомментировали. На официальном сайте СКР никакой информации об этом не имеется.