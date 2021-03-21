Сетевое издание|18+|Воскресенье|21 мар 2021|10:39
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Общество

В Пензе не комментируют слухи о якобы задержанном губернаторе

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В ночь с 20 на 21 марта в ряде местных телеграм-каналов появилась противоречивая информация якобы об обысках в правительстве Пензенской области и домах членов семьи губернатора Ивана Белозерцева.

Данные разнятся: кто-то сообщает о задержании его старшего сына, кто-то - о задержании самого главы региона. Уточняется, что столичные силовики также наведались к двум министрам.

Опубликовано фото, на котором, предположительно, запечатлены сотрудники правоохранительных органов (в том числе Следственного комитета России), заходящие в здание правительства со стороны площади Ленина.

Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина не подтвердила и не опровергла эти сведения.

«В настоящее время мы не располагаем данными относительно информации о действиях силовых структур, распространяющейся в социальных сетях, вследствие чего данную информацию не комментируем», - пояснила она в личном телеграм-канале.

В региональных управлениях СК РФ и ФСБ РФ слухи также не прокомментировали. На официальном сайте СКР никакой информации об этом не имеется.

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Гость||

сами походу по локоть, вот и не комментируют))))))

Гость||

Ой че делатся!

Гость||

Дина Черемушкиа ни при делах, отстаньте. Невиноватая Я!

Гость||

ну пока не знает отпустят босса или нет

Гость||

Хватит злорадствовать.Сейчас пост. Не нам его судить. Самое главное богатство в мире это здоровье своё и близких. Не надо богатств,лишь бы здоровье было.

Гость||

Неужели в этом году не будут перекладывать бордюры?

Гость||

Черепушкина только комментирует сопутствующие заболевания умерших от ковида. А тут она не комментирует.

Гость||

Если не заявляют что фейк, значит точно не слухи. Вот это поворот! Ждём подробностей

Гость||

Боятся комментировать а то вдруг ляпнут что-то не то и их загребут

Гость||

Видно изначально, что она им командует. Могла бы и подсказать,что остановись,хорошим не кончится .странные оба.

Гость||

Давно нужно навести порядок. Компании насильно устанавливают домофоны без ведома жителей и обирают людей по 150 рублей за ключ. Пенсионер-инвалид колясочник из-за этого решает сжечь себя на площади Ленина под окнами Губернатора!!!

Когда будет порядок в городе???

Гость||

По любому в городе везде бардак. Распоясались все,ппотому что губернатор другим был занят.

Гость||

Гость писал(a):

Давно нужно навести порядок. Компании насильно устанавливают домофоны без ведома жителей и обирают людей по 150 рублей за ключ. Пенсионер-инвалид колясочник из-за этого решает сжечь себя на площади Ленина под окнами Губернатора!!!

Когда будет порядок в городе???

Конечно непорядок, мог бы сжечь себя где-нибудь подальше от глаз властей

Гость||

А ещё в Китай собирался.

Гость||

но хоть одна приятная новостя

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Имя: Гость
Комментарий:

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