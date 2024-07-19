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Криминал

В Городище главный ветврач позволял торговать мясом только за взятки

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Вынесен приговор бывшему главному ветеринарному врачу Городищенской районной станции по борьбе с болезнями животных. Он признан виновным в получении взяток и воспрепятствование предпринимательской деятельности.

В ноябре 2019 года главный ветврач через подчиненного передал торговцам мясом на рынке и предпринимателям, что за систематическую мзду в 500 рублей он закроет глаза на отсутствие сопроводительных документов и ветеринарно-санитарной экспертизы.

«Находясь в служебной зависимости от руководителя, ветеринар был вынужден согласиться и стать посредником во взяточничестве», - отметила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Одновременно руководитель службы перестал выдавать ветеринарные сопроводительные документы и фактически загнал продавцов и предпринимателей в угол, лишив их возможности честно делать свое дело. С декабря 2019 года по февраль 2023-го он получил через посредника 396,5 тыс. рублей от 8 человек.

В марте 2023 года главный ветврач получил от мужчины 30 тысяч рублей за оформление ветеринарно-сопроводительных документов на перевозку 50 коров на убой без проведения необходимых процедур. Передача денег проходила под контролем оперативников, и взяточника поймали с поличным.

Во время расследования уголовного дела на расчетные счета и автомобиль мздоимца был наложен арест.

Суд приговорил его к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Также с него взыскана сумма взятки - 396,5 тыс. рублей - в доход государства. Приговор вступил в силу.

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Источник — фото pixabay.com
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