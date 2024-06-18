Пензячку оштрафовали на 2 млн за желание купить место под могилу

18.06.2024 | 09:05

В Пензе суд вынес приговор женщине, пытавшейся дать взятку чиновнику за разрешение произвести захоронение на престижном кладбище.

В январе 2024 года к горожанке, работавшей в сфере оказания ритуальных услуг, обратился житель Пензы. Он хотел, чтобы после ухода из жизни его близкая родственница была похоронена на Новозападном кладбище, и решил заранее позаботиться об участке в престижном месте.

Законных оснований для выделения земли под могилу не имелось, но клиент был готов щедро заплатить, и сотрудница похоронного бюро пообещала ему помочь.

26 января 2024 года женщина передала сотруднику отдела благоустройства городской среды и контроля захоронений городского управления ЖКХ взятку в размере 770 тысяч рублей за предоставление места захоронения на Новозападном кладбище. После этого ее задержали правоохранители.

Во время предварительного следствия денежные средства осужденной на сумму более 250 тыс. рублей были арестованы. Свою вину она признала.

«Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.