Молодой житель Пачелмы ответил за убийство женщины топором

25.11.2020 | 13:05

В Пачелме вынесли приговор 23-летнему местному жителю, убившему топором 39-летнюю приятельницу. Инцидент произошел 19 мая.

Молодой мужчина и его знакомая, встретившись, решили устроить застолье. Уединившись в укромном месте на свежем воздухе, они весело проводили время до тех пор, пока не поссорились.

Словесным конфликтом дело не ограничилось. Женщина налетела на обидчика с кулаками, собутыльник в долгу не остался: сначала ударил ее палкой по ногам, а после, вооружившись топором, не менее четырех раз вонзил его острие в голову приятельницы.

От полученных травм сельчанка скончалась на месте.

При вынесении решения служители Фемиды учли, что мужчина ранее судим не был, по месту жительства характеризуется как лицо, злоупотребляющее спиртным, а также то, что действия погибшей были противоправными. Кроме того, сельчанин добровольно частично компенсировал моральный вред матери убитой.

Агрессора приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

«В пользу потерпевшей по делу матери погибшей взыскан материальный ущерб и компенсация морального вреда в размере 800 000 рублей», - добавили в пресс-службе Пачелмского районного суда.