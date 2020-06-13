Делом об убийстве в Пачелме занимается управление СКР

13.06.2020 | 20:00

Молодой человек 1997 года рождения во время следственного эксперимента показал, как в середине мая убил женщину.

Дело было в Пачелме, не обошлось без изрядного количества алкоголя. Застолье в укромном месте переросло в конфликт. Слово за слово, и женщина перешла в наступление.

«В ответ мужчина, разозлившись, ударил ее деревянной палкой по ногам, а затем - не менее двух раз топором по голове», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Один удар пришелся в шею, второй, обухом, - по затылку. Парень убедился, что подруга уже не дышит, оттащил тело в канаву и уехал на велосипеде домой. В тех же кустах несчастную обнаружили почти через три недели.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного убийства, и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила Татьяна Махницкая.