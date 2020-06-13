Сетевое издание|18+|Суббота|13 июн 2020|20:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

Делом об убийстве в Пачелме занимается управление СКР

Печать

Молодой человек 1997 года рождения во время следственного эксперимента показал, как в середине мая убил женщину.

Дело было в Пачелме, не обошлось без изрядного количества алкоголя. Застолье в укромном месте переросло в конфликт. Слово за слово, и женщина перешла в наступление.

«В ответ мужчина, разозлившись, ударил ее деревянной палкой по ногам, а затем - не менее двух раз топором по голове», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Один удар пришелся в шею, второй, обухом, - по затылку. Парень убедился, что подруга уже не дышит, оттащил тело в канаву и уехал на велосипеде домой. В тех же кустах несчастную обнаружили почти через три недели.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного убийства, и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила Татьяна Махницкая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В ответ мужчина, разозлившись, ударил ее деревянной палкой по ногам, а затем - не менее двух раз топором по голове»,
с девочками драться нельзя

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте