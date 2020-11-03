Сетевое издание|18+|Вторник|3 ноя 2020|13:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

Федеральное агентство раскрыло причину гибели девушки в Бессоновке

Печать

Причиной жестокой расправы над 17-летней жительницей Пензы стало сильное чувство. Об этом сообщает федеральное агентство новостей.

Девушка пропала вечером 1 ноября, ее искали родственники и друзья. 2-го ее тело со следами насильственной смерти сотрудники полиции обнаружили в Бессоновке.

Агентство riafan.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает: «В убийстве девушки подозревается ее молодой человек. Всего два дня назад ему исполнилось 16 лет. Его задержали. На допросе юноша рассказал следователям, что зарезал подругу из ревности».

«Причиной он назвал то, что она его достала, утверждает, что девушка им манипулировала», - приводит агентство слова собеседника.

Официальных комментариев по поводу трагедии пока не поступало.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Ой какой влюбчивый малолетка.

Гость||

Мразота, вот 16 лет и кстати, на полную катушку получит теперь.

Гость||

Выйдет лет через 8 крутым чуваком, с татухами...

Гость||

Гость писал(a):

Выйдет лет через 8 крутым чуваком, с татухами...
раньше выйдет

Гость||

И будет жизни еще учить.

Гость||

Гость писал(a):

И будет жизни еще учить.
Ты тоже доставала и манипулировала?

Гость||

Тварь конченная!!! Его надо на людское правосудие!!! Что бы родители видели!!! Мразота малолетняя!!!

Гость||

Карандышев, блин. Достала - расстанься и успокойся.

Гость||

каждая вторая такая.в башке одни деньги и что мужик им всегда должен.

Гость||

Ничего себе!!!16-лет уже хладнокровный убийца!Что с него дальше будет?Судить вместе с родителями-за плохое воспитание сына!Соболезную родным погибшей девушки!

Гость||

А может действительно достала? Бабы могут...

Гость||

каждая вторая такая.в башке одни деньги и что мужик им всегда должен.

О чем речь придурок!!! Эту мразоту надо наказывать! Это умышленное убийство!!!

Гость||

Гость писал(a):

каждая вторая такая.в башке одни деньги и что мужик им всегда должен
И это повод ее зарезать? Надо бы компетентным органам вами заинтересоваться...

Гость||

в состоянии аффекта...

Гость||

Гость писал(a):

А может действительно достала? Бабы могут...
Твою родственницу если бы также "расписали", тоже самое сказал бы?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте