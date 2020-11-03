Федеральное агентство раскрыло причину гибели девушки в Бессоновке

03.11.2020 | 12:30

Причиной жестокой расправы над 17-летней жительницей Пензы стало сильное чувство. Об этом сообщает федеральное агентство новостей.

Девушка пропала вечером 1 ноября, ее искали родственники и друзья. 2-го ее тело со следами насильственной смерти сотрудники полиции обнаружили в Бессоновке.

Агентство riafan.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает: «В убийстве девушки подозревается ее молодой человек. Всего два дня назад ему исполнилось 16 лет. Его задержали. На допросе юноша рассказал следователям, что зарезал подругу из ревности».

«Причиной он назвал то, что она его достала, утверждает, что девушка им манипулировала», - приводит агентство слова собеседника.

Официальных комментариев по поводу трагедии пока не поступало.