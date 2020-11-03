В Бессоновке нашли мертвой 17-летнюю пензячку

03.11.2020 | 12:02

В селе Бессоновка Пензенской области нашли мертвой 17-летнюю жительницу Пензы.

По данным, которыми располагает сетевое издание PenzaInform.ru, девушка пропала вечером 1 ноября, ее искали родственники и друзья.

Днем 2-го числа тело пензячки со следами насильственной смерти было обнаружено сотрудниками полиции. По неподтвержденной информации, речь идет об убийстве.

Официальные комментарии по поводу случившегося от следователей пока не поступали.