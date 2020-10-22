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Криминал

По факту пропажи в Сосновоборске девушки возбуждено дело об убийстве

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В Пензенской области по факту пропажи несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Сообщение о безвестном исчезновении девушки, которой 1 декабря должно исполниться 16 лет, поступило 19 октября после 23:00 от работника Пензенского лесного колледжа, расположенного в Сосновоборске. Он рассказал, что первокурсница Анастасия Авдеева покинула колледж около 17:00 и не вернулась в общежитие.

Семья Насти проживает в селе Татарская Пенделка Кузнецкого района.

Девушка имеет рост около 170 см, светлые волосы длиной до плеч, карие глаза. Была одета в белую куртку, черные джинсы, белые кроссовки. При себе у нее был сотовый телефон.

«В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс действий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетней. К поисковым мероприятиям привлечены волонтеры», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следователи просят при наличии информации о местонахождении Анастасии Авдеевой или обстоятельствах ее исчезновения сообщить по телефону 8(8412)36-17-02 или в полицию по телефону 02.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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