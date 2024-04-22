Сердобчанин нанял киллера после развода с женой

22.04.2024 | 17:12

49-летнего сердобчанина обвиняют в незаконном сборе сведений о частной жизни супруги и организации приготовления к убийству по найму.

По версии следствия, в период с 18 сентября 2018 года по 31 декабря 2020-го мужчина тайком от жены снимал ее на видео.

В 2023 году, когда пара официально разошлась и женщина вышла замуж снова, он решил, что ее избранник должен умереть, но действовать своими руками не пожелал. Злоумышленник нашел исполнителя убийства, который согласился выполнить работу за 200 000 рублей.

«Фигурант передал фотографии мужчины, сведения об адресах возможного пребывания, используемых им абонентских номерах, месте работы и графике передвижения», - перечислила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Сердобчанин заранее заплатил киллеру 35 000 рублей, затем, после отчета о якобы исполненном 13 апреля поручении, отдал еще 65 000, а остаток пообещал выплатить в мае.

В тот же день организатора задержали сотрудники УФСБ России по Пензенской области. Как оказалось, исполнитель действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

«Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело будет направлено в Первомайский районный суд», - сообщили в региональной прокуратуре.