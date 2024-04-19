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Криминал

Задержавшаяся в гостях сельчанка едва не погибла от удара ледоколом

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37-летняя жительница Наровчатского района вынуждена была обратиться в полицию, чтобы защитить свою жизнь. Она рассказала, что муж грозился убить ее инструментом для расчистки льда.

Мужчина признался, что так оно и было. По его словам, жена несколько дней распивала спиртное у знакомой и вернулась домой пьяной. Из-за этого между супругами произошел конфликт. Муж схватил ледокол и пригрозил лишить супругу жизни.

На 39-летнего сельчанина возбуждено уголовное дело. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Это не первый случай, когда длительные отлучки женщин из семьи приводят к серьезным конфликтам с нарушением уголовного кодекса.

Так, 36-летняя жительница Кузнецка попросила бывшего мужа присмотреть за их детьми, пока она навестит приятельницу. Женщина задержалась в гостях, а когда вернулась домой, разозленный мужчина избил ее и пригрозил убить.

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