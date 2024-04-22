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Криминал

В Шемышейском районе женщину чуть не убили из-за места на кровати

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В Шемышейском районе ссора после поминок едва не привела к трагедии. Пьяный 34-летний мужчина пытался задушить 36-летнюю местную жительницу, не пустившую его на кровать.

Женщина пригласила знакомого к себе домой на поминальный ужин. В компании близких они выпивали, а затем хозяйка уснула.

Через какое-то время прилечь захотел и гость, однако кровать уже была занята владелицей, которая проснулась и потребовала, чтобы мужчина вышел из комнаты.

В ответ на это он разозлился, схватил сельчанку за горло и начал душить, угрожая убийством.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда место для отдыха становится причиной конфликта. Ранее в Башмаковском районе борьба двух пенсионеров за диван едва не закончилась убийством.

До этого в Кузнецке ссора из-за возможности прилечь привела к госпитализации 47-летнего местного жителя.

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