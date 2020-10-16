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Криминал

Трагедия на ул. Аустрина: обвинение предъявлено 59-летнему пензенцу

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59-летнего жителя Пензы обвинили в гибели двух мужчин на улице Аустрина. Трагедия произошла 19 ноября 2019 года. Автомобиль «Лада-Ларгус», заехавший на парковку рядом с домом № 37, провалился в яму с кипятком. 53-летний водитель и его 49-летний пассажир скончались на месте.

Причиной ЧП стал порыв на тепловых сетях. Вода подмыла грунт, в результате чего дорожное покрытие обвалилось.

Как установило следствие, гидравлические испытания тепломагистрали на данном участке не были проведены. Пензенец, с 2015 года занимавший должность начальника службы эксплуатации сетей ресурсоснабжающей организации, не исполнил возложенные на него обязанности и не провел техническое обслуживание трубопровода. Однако акт о проведении мероприятий от 19 июля 2019 года подписал.

В итоге из-за сквозной коррозии и уменьшения стенки трубопровода произошла авария. Горожанину предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

«Вину мужчина не признал», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в Октябрьский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

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Гость||

Нашли таки стрелочника

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Однако акт о проведении мероприятий от 19 июля 2019 года подписал
Сам поднял с пола срок.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

не провел техническое обслуживание трубопровода. Однако акт о проведении мероприятий от 19 июля 2019 года подписал.
На таких бумажках обычно братская могила из подписей. Что с остальными подписантами?

Гость||

А сколько он таких бумажек подписал? Получается нужно все эти акты отменять и новую поверку устраивать.

Гость||

А руководство фирмы не при чем .? Приватизировали . а ремонтировать Путин что ли будет?Нашли стрелочника Руководство фирмы тоже к ответу призовите

Гость||

penzainform.ru писал(a):

нарушение требований промышленной безопасности
Так, стоп! Установлено же, что

penzainform.ru писал(a):

не провел техническое обслуживание трубопровода. Однако акт... подписал
Это не просто неосторожность, а ещё и прямой служебный подлог! Требую добавить 292.2

Гость||

Гость писал(a):

А руководство фирмы не при чем .? Приватизировали . а ремонтировать Путин что ли будет?Нашли стрелочника Руководство фирмы тоже к ответу призовите
А причем тут руководство? У них в штате числиться человек, который должен за этими трубами следить и проводить испытание. Руководство его не сократило, зарплату ему платило. То что он был обязан провести испытание, а не провел - вина только его. Если он просил на это мероприятие денег, а ему руководство не дало, то другой разговор. А то привыкли подписывать не глядя, а потом виноват Путин, губернатор, руководство, но только не тот человек, который обязан за этим следить, ведь он же из наших, на мелкую зарплату работает.

Гость||

Гость писал(a):

На таких бумажках обычно братская могила из подписей. Что с остальными подписантами?
Наверное председателем был...

Гость||

Гость писал(a):

Нашли стрелочника
+ 100. За прошедшие годы, только в Пензе произошли несколько аварий. В том числе взрыв на ТЭЦ? Только полный недоучка не видит, что: ежегодно вваливаются туда деньги, граждане и гос-во гробит свои миллионы на эти организации, а эффект - взрывы на тэц, провалы, протечки и другие гадости. Это значит что крупные руководители во власти, прямо или косвенно замешаны в распиле и неверном распределении денег. Те кто повыше, те и заставляют подписывать все акты.

Гость||

везде так, нет денег и времени.подстава.

Гость||

Гость писал(a):

А причем тут руководство?
Ну конечно! Оно не виновато! Руководство ведь нужно исключительно для получения денег и сидения в кресле с умным (или не очень) видом. А работать и отвечать за всё должны подчинённые.

Имя: Гость
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