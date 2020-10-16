Трагедия на ул. Аустрина: обвинение предъявлено 59-летнему пензенцу

16.10.2020 | 15:53

59-летнего жителя Пензы обвинили в гибели двух мужчин на улице Аустрина. Трагедия произошла 19 ноября 2019 года. Автомобиль «Лада-Ларгус», заехавший на парковку рядом с домом № 37, провалился в яму с кипятком. 53-летний водитель и его 49-летний пассажир скончались на месте.

Причиной ЧП стал порыв на тепловых сетях. Вода подмыла грунт, в результате чего дорожное покрытие обвалилось.

Как установило следствие, гидравлические испытания тепломагистрали на данном участке не были проведены. Пензенец, с 2015 года занимавший должность начальника службы эксплуатации сетей ресурсоснабжающей организации, не исполнил возложенные на него обязанности и не провел техническое обслуживание трубопровода. Однако акт о проведении мероприятий от 19 июля 2019 года подписал.

В итоге из-за сквозной коррозии и уменьшения стенки трубопровода произошла авария. Горожанину предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

«Вину мужчина не признал», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в Октябрьский районный суд для дальнейшего рассмотрения.