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Криминал

Шемышейского ревнивца, пытавшегося убить любимую и себя, ждет суд

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Житель рабочего поселка Шемышейка избежал смерти, но теперь предстанет перед служителями Фемиды. На скамью подсудимых его привела ревность.

21 марта 35-летний мужчина и его 36-летняя сожительница гостили у знакомых. Во время застолья пара рассорилась. Сельчанка неосторожно намекнула, что на место ее гражданского супруга может найтись претендент, и разгорелся конфликт.

Продолжая выяснять отношения, они вышли на улицу. Ревнивец достал нож и ударил подругу в грудь, а затем убежал домой и попытался свести счеты с жизнью.

«С телесными повреждениями сожители были госпитализированы в больницу Пензы, где им оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас угрозы их жизни и здоровью не имеется», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ревность нередко становится причиной совершения преступлений. Правда, не всегда они приводят к кровопролитию.

Так, 33-летний кузнечанин, приревновавший супругу к другому, отомстил ей с помощью современных технологий: выложил интимные фото женщины в соцсети «ВКонтакте». В суде он ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении ему штрафа. Ревнивцу пошли навстречу и оштрафовали на 15 000 рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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