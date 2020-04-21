МВД: Житель Шемышейки попытался убить женщину и покончить с собой

21.04.2020 | 11:27

В Шемышейке 35-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство 36-летней сожительницы.

По данным следствия, днем 21 марта пара была в гостях у соседей. Во время застолья со спиртным сельчанин приревновал женщину и вызвал ее на разговор в коридор, где вонзил нож ей в грудь.

Хозяева выбежали на крики и отняли нож у злоумышленника, после чего тот убежал к себе домой и заперся. Сосед пошел за ним, предварительно вызвав полицию.

В присутствии родственников правоохранители открыли дверь и увидели мужчину. Позже выяснилось, что он пытался покончить с собой. Его, как и пострадавшую, госпитализировали. Обоим оказали помощь, их жизни сейчас ничего не угрожает.

«За несколько дней до случившегося между сожителями произошел скандал. Женщина уехала в свою деревню, а подозреваемый начал употреблять алкоголь. В день преступления он пришел к соседям. Во время распития спиртного он позвонил сожительнице и пригласил ее присоединиться к их компании. Женщина приехала, и застолье продолжили вчетвером», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.

Уточняется, что около десяти лет назад мужчину привлекали к уголовной ответственности за проникновение в чужой дом, однако на протяжении последних нескольких лет он вел спокойный образ жизни и характеризовался положительно.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - добавили в СУ СК РФ по Пензенской области.