Криминал

МВД: Житель Шемышейки попытался убить женщину и покончить с собой

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В Шемышейке 35-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство 36-летней сожительницы.

По данным следствия, днем 21 марта пара была в гостях у соседей. Во время застолья со спиртным сельчанин приревновал женщину и вызвал ее на разговор в коридор, где вонзил нож ей в грудь.

Хозяева выбежали на крики и отняли нож у злоумышленника, после чего тот убежал к себе домой и заперся. Сосед пошел за ним, предварительно вызвав полицию.

В присутствии родственников правоохранители открыли дверь и увидели мужчину. Позже выяснилось, что он пытался покончить с собой. Его, как и пострадавшую, госпитализировали. Обоим оказали помощь, их жизни сейчас ничего не угрожает.

«За несколько дней до случившегося между сожителями произошел скандал. Женщина уехала в свою деревню, а подозреваемый начал употреблять алкоголь. В день преступления он пришел к соседям. Во время распития спиртного он позвонил сожительнице и пригласил ее присоединиться к их компании. Женщина приехала, и застолье продолжили вчетвером», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.

Уточняется, что около десяти лет назад мужчину привлекали к уголовной ответственности за проникновение в чужой дом, однако на протяжении последних нескольких лет он вел спокойный образ жизни и характеризовался положительно.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - добавили в СУ СК РФ по Пензенской области.

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Источник — фото УМВД РФ по Пензенской области
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Гость||

БУХАЛОВО собирает дань.

Гость||

Гость писал(a):

Житель Шемышейки попытался убить женщину и покончить с собой
Надо было ехать из этой Шемышейки. Чего вы там живете? Вокруг полно прекрасных мест.

Гость||

Суровые будни.

Гость||

Гость писал(a):

Суровые будни.
Послевоенные.

Гость||

Безисходность! И это век компьютеров и космоса, нищета ужасная.

Гость||

Гость писал(a):

Безисходность! И это век
Смотри не пукни от натуги, милая

Гость||

Кто знает его имя ? Сергей ?

Гость||

Самоизоляция не страшна, но последствия чудовищны!

Гость||

Не понятно, что вы сидите в деревнях? Не ужели нравиться быть алкашам, ну или смотреть на на них. Не ужели нет интереса в заработке. Жить как человек может каждый, стоит только захотеть. Те кто ноет всё плохо это леньтяи, либо люди которые бояться менять, что то в своей жизни, привыкшие работать за несчастные 15000-20000 тысяч. Люди, что с вами? Вы хозяева своей жизни, а не рабы дяденьки начальника. Что вам мешает быть начальником? Да ничего, если вы не танцор

Гость||

ЛЮБОФЬ

Гость||

Что вам мешает быть начальником? Да ничего, если вы не танцор

Мешают незаконные ограничения. Нефтью и бензином тоже мешают заниматься. А по воробья стрелять извени не хочу.

Имя: Гость
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