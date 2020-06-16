Водитель BMW признал вину в автокатастрофе в Бессоновском районе

16.06.2020 | 09:04

Водитель иномарки, в пьяном виде совершивший смертельное ДТП, предстанет перед судом. Расследование уголовного дела завершено.

Трагедия произошла вечером 6 ноября 2019 года в Бессоновском районе. Нетрезвый 54-летний мужчина, управлявший BMW, решил повернуть налево на перекрестке дороги Пенза - Лунино. При этом он не пропустил встречный ВАЗ-2107, и случилось столкновение.

45-летняя пассажирка «семерки» скончалась на месте происшествия. Ее заблокированное тело пришлось извлекать спасателям.

28-летняя женщина, также ехавшая в ВАЗе, получила перелом руки. Ее 3-месячную дочь доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

Еще трех человек - водителя и 8-летнего пассажира ВАЗа, а также 52-летнюю пассажирку иномарки - медики после оказания помощи отпустили.

«Во время следствия обвиняемый находился под домашним арестом. Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.