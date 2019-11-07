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Происшествия | В ДТП в Бессоновке пострадали 5 человек, в том числе младенец

07.11.2019|12:17
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Стало известно количество пострадавших в трагическом ДТП, случившемся вечером в среду, 6 ноября, на Дорожной улице в Бессоновке.

По предварительным данным, в 17:55 там столкнулись BMW, за рулем которого был 54-летний мужчина, и ВАЗ-2107 под управлением 27-летнего водителя. Находившаяся на переднем сиденье отечественного автомобиля 45-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм.

Водителя ВАЗа и двоих его пассажиров, 8-летнего мальчика и 28-летнюю женщину, медики после оказания помощи отпустили, 3-месячную девочку доставили в больницу.

Как сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД, помощь бригады скорой потребовалась и 52-летней пассажирке иномарки, затем она была отпущена.

Тело погибшей женщины оказалось заблокировано в машине. Его извлекли прибывшие на место сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра.

«Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, они деблокировали тело из автомобиля и передали сотрудникам правоохранительных органов», - рассказали в центре.

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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