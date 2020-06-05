Охота на уток в Иссинском районе закончилась приговором за убийство

05.06.2020 | 17:34

Суд поставил точку в деле об убийстве охотником владельца пруда. Преступление произошло в Иссинском районе.

Вечером 12 октября 2019 года нетрезвый житель села Долгоруково вместе с сыном поехал на пруд охотиться на уток. На обратном пути их догнал незнакомец на УАЗе.

Он стал предъявлять охотнику претензии по поводу проезда возле водоема, где он разводит рыбу. Как оказалось, он увидел на берегу «Ниву» и решил, что кто-то решил порыбачить без его ведома.

Между мужчинами разгорелся конфликт. Рыбовод вытащил охотника из машины и нанес ему несколько ударов. Тот в ответ достал из автомобиля охотничье ружье ИЖ-27, заряженное дробовыми патронами, и выстрелил оппоненту в живот.

Мужчина скончался на месте происшествия.

Во время следствия и судебного разбирательства сельчанин был под стражей. Суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.