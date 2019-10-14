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Происшествия | В Иссинском районе охотника подозревают в убийстве человека

14.10.2019|16:17
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53-летнего жителя Иссинского района обвиняют в убийстве 44-летнего мужчины. Трагедия произошла вечером в субботу, 12 октября, недалеко от села Долгоруково.

Следствие установило, что нетрезвый сельчанин вместе с сыном отправился на пруд поохотиться на уток. На обратном пути их догнал незнакомец, который выразил недовольство проездом автомобиля рядом с водоемом, где он разводит рыбу.

«На этой почве возник конфликт, в ходе которого обвиняемый взял из автомашины охотничье ружье марки ИЖ-27 и произвел не менее двух выстрелов в сторону потерпевшего», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Мужчина получил ранение в живот, от которого скончался на месте происшествия. Стрелявшего задержали. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«Расследование уголовного дела продолжается», - добавила Татьяна Махницкая.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|14.10.2019 16:39|

Накипело у мужика, раньше бесплатно там ловил и охотился, а теперь деньги плати.

Да хрен с этим незнакоммцем убиенным, он стрелял во всю эту несправедливость.....

Дмитрий Н. Мотовилов|14.10.2019 16:42|

Гость писал(a):

Накипело у мужика, раньше бесплатно там ловил и охотился, а теперь деньги плати.

Да хрен с этим незнакоммцем убиенным, он стрелял во всю эту несправедливость.....

ленинский принцип всё вокруг моё. уже давно в генах.

Гость|14.10.2019 16:50|

уже давно в генах. Чувствуется помешательство на ленинизме. Одна популярная личность любила обвинять "коммуняг" даже в плохой погоде.

Гость|14.10.2019 16:51|

Вы там не были, ситуацией не владеете, так что свои коментарии придержите.

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