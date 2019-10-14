14.10.2019 | 16:17

53-летнего жителя Иссинского района обвиняют в убийстве 44-летнего мужчины. Трагедия произошла вечером в субботу, 12 октября, недалеко от села Долгоруково.

Следствие установило, что нетрезвый сельчанин вместе с сыном отправился на пруд поохотиться на уток. На обратном пути их догнал незнакомец, который выразил недовольство проездом автомобиля рядом с водоемом, где он разводит рыбу.

«На этой почве возник конфликт, в ходе которого обвиняемый взял из автомашины охотничье ружье марки ИЖ-27 и произвел не менее двух выстрелов в сторону потерпевшего», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Мужчина получил ранение в живот, от которого скончался на месте происшествия. Стрелявшего задержали. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«Расследование уголовного дела продолжается», - добавила Татьяна Махницкая.