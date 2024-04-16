В «Следствие вели…» покажут историю убийц из Городищенского района

16.04.2024 | 10:31

Съемочная группа программы «Следствие вели...» (НТВ) в понедельник, 15 апреля, работала в Пензенском областном суде. Она готовит материал про двух жителей Городищенского района, которые убили троих мужчин, чтобы завладеть их автомобилями.

Это дело рассматривалось в 1991 году, уточнили в областном суде.

В художественно-документальном сериале «Следствие вели…» с Леонидом Каневским покажут, как сотрудники уголовного розыска вышли на след преступников и восстановили картину произошедшего.

«Наш проект ставит целью рассказать зрителям, в том числе и молодой аудитории, о нелегкой борьбе с преступностью в годы СССР на примере расследования конкретных уголовных дел. В каждом выпуске принимают участие ветераны уголовного розыска, прокуратуры, судебных органов, и нам хотелось бы запечатлеть самоотверженный труд этих легендарных людей», - прокомментировал ведущий программы, заслуженный артист России Леонид Каневский.

Время выхода передачи в эфир пока неизвестно.