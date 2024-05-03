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Криминал

Пензенцам, запугивавшим пенсионеров, вынесли приговоры

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В Пензе осудили девятерых соучастников криминального бизнеса, семеро из которых - жители областного центра, двое - приезжие из Хабаровска и Ульяновска. Мужчинам от 24 до 60 лет.

В период с 2021 по 2022 год пензенец, в прошлом занимавшийся очисткой систем вентиляции в Смоленске, предложил знакомым схему мошенничества - ходить по квартирам, выясняя, где живут пенсионеры, и уговаривать их прочистить вентиляцию, запугивая взрывом или штрафами.

«Инициатор оформил на свое имя индивидуальное предпринимательство с логотипом «ЭкоСистемы» и арендовал офис на улице Московской. Для управления сотрудниками организатор создал в социальной сети группу, проводил с менеджерами и мастерами обучающие тренинги, нацеленные на максимальное убеждение потерпевших», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

При этом ни у кого из злоумышленников не было соответствующего образования. Отсутствовали и приборы по определению уровня загрязненности, вместо оборудования псевдоспециалисты использовали лист бумаги или зажженную спичку.

Запуганные пензенцы - таковых оказалось 103 - подписывали договоры и платили от 5 тысяч до 13 тысяч рублей. Общая сумма незаконного «заработка» мошенников составила около 740 тысяч рублей.

В мае 2022 года соучастников преступной группы задержали, лишь двое из них не признали вину. Четверо частично возместили причиненный ущерб и извинились перед обманутыми.

«Четверым организаторам преступной деятельности назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Они взяты под стражу в зале суда.

Троим подсудимым назначено наказание в виде исправительных работ сроком от 1 года до 1 года и 6 месяцев с удержанием 5% заработной платы в доход государства, еще двоим - в виде обязательных работ на 400 и 480 часов соответственно», - добавила Светлана Артамонова.

Кроме того, в пользу потерпевших солидарно взыскана оставшаяся сумма причиненного ущерба.

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