Преступница заставила пожилую пензячку стучать ложкой по конфорке

17.04.2024 | 11:26

В Пензе суд вынес приговор трем иностранкам, приехавшим в Россию из сопредельного государства и совершившим в областном центре два преступления. Одной женщине 49 лет, другой - 55, третьей - 60. Старшая из них, ранее судимая, участвовала в обоих преступлениях, остальные по очереди были ее подельницами.

31 января 2023 года две женщины пришли к 86-летней жительнице улицы Луначарского, представились сотрудницами газовой службы и заявили, что должны проверить оборудование.

Старшая из них попросила пенсионерку отправиться на кухню, взять ложку и постучать по конфоркам газовой плиты, а другая в это время прошла в зал и похитила с полки шкафа 970 тысяч рублей. Эти деньги пензячка копила много лет, рассчитывая на безбедную старость.

Впоследствии престарелая женщина рассказала в суде, что ее собеседница очень громко разговаривала, практически кричала, и это ей показалось подозрительным. Когда же «проверяющие» ушли, она обнаружила пропажу средств.

20 сентября прошлого года жертвой стала 80-летняя жительница улицы Островского. Пока одна воровка отвлекала хозяйку, другой не составило труда найти под шторами комнаты пакет, в котором хранились 887 тысяч рублей.

«Обе пензячки во время следствия опознали похитительниц их сбережений. Злоумышленницы отказались от дачи показаний следователю, однако вину признали и возместили потерпевшим ущерб», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Суд приговорил женщин к колонии общего режима на срок от 1 года до 2 лет. Приговор пока не вступил в силу.